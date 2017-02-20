Каратисты из клуба Маргелова озолотились

Пять золотых, две серебряных и семь бронзовых медалей завоевали спортсмены из спортивно-патриотического клуба имени Маргелова на открытом турнире Серпухова по косики каратэ.  

Мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества, прошло в ДК «Россия». 

Поздравляем спортсменов с победой. 

Фото Артура Сиразетдинова

20 февраля 2017



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