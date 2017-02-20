«Серпуховские депутаты - не против района»

Главные цитаты Прямой линии главы Серпуховского района Александра Шестуна

На днях в прямом эфире радиостанции «Ока-ФМ» состоялась Прямая линия с участием Александра Шестуна, в ходе которой глава Серпуховского района поведал о ситуации с полигоном ТБО «Рубеж» и многом другом. Приводим вашему вниманию самые интересные цитаты из более чем часовой беседы.

О перекрытии моста на Оборонной:

- Абсолютно необоснованно закрыли мост, проявив неуважение к жителям Серпухова и Серпуховского района. Большевик, Дашковское поселение, Протвино - все стоят на ушах, проехать невозможно. Я сегодня ехал из Большевика до центра города полчаса, хотя обычно путь занимает десять минут. Это смешно, чтобы в райцентре и провинциальном городке были пробки. Я общался со всем руководством «Мостоотряда-99», которые строили этот мост, а сейчас строят самый крупный мост в России в Крыму. Осмотрев мост снизу, они пришли к выводу, что там всё нормально. Если был бы сильный прогиб балок, как всем говорят, то бетон крошился бы, поскольку это не пластичный материал. Но там нет такого прогиба, который мешал бы проезду даже грузовых машин. Специалисты сказали, что там можно смело пускать танки. Тот же Шуруповский мост в гораздо худшем состоянии. И что важно, за 200 миллионов, которые выделили на этот мост, прогиб балок, если бы он был, исправить нельзя, это стоит гораздо дороже. Может быть, эти деньги просто прикарманят? Но пока администрация Серпухова не ездит к себе домой в Подольск этими маршрутами, они их не интересуют.

О спорных моментах в отношениях с Московской областью:

- Если бы мне сказали три-четыре года назад, что я буду выступать против губернатора, не поверил бы. Я сам часть системы и понимаю, что любое начальство - от бога. Но видя то, что происходит в области сейчас, считаю, что ни один порядочный человек не должен молчать. Забрали все деньги и полномочия, но сами ничего не делают или делают через одно место.

О ситуации в Серпухове:

- Я бы не связывал в единое целое Ермакова, Совет депутатов и администрацию Серпухова. Мы все знаем, что в совдепе две группы - «Альтаира» и Ермакова, но я не сказал бы, что они агрессивно работают против района. Как раз у депутатов мы видим конструктивное поведение, желание работать, общаться, что-то предпринимать по любому вопросу между городом и районом. Чего нельзя сказать об администрации города, которая на сегодня при поддержке губернатора имеет желание ликвидировать Серпуховский район. И если раньше у них была схема разделения района на три части, то сейчас они хотят сделать единый городской округ Серпухов. Они ничего не боятся, идут нагло, напролом.

О полигоне ТБО «Рубеж»:

- Мне не понятно, почему администрация Серпухова отмалчивается по проблеме ТБО «Рубеж» - это, в первую очередь, их вопрос. Изначально это было предприятие Серпухова, там только городской мусор, районного нет. Сейчас бросили без рекультивации и говорят - территория района. И пресс-служба министерства экологии отвечает одному депутату, что Серпуховский район должен решать проблему. Но так и хочется спросить: по каким объявлениям их там набирают? Со своими лимузинами, кабинетами и вертолётами они должны бы знать, что этот участок никогда являлся собственностью муниципалитета Серпуховского района. Это государственная собственность, и ей распоряжается правительство Московской области. При Громове, при Шойгу деньги на рекультивацию закладывались. А при Воробьёве последние три года практически не закладываются.

- На полигоне, высота которого составляет уже 14 этажей, масса нарушений. Нет противопожарного водоёма, который обязателен, углы откоса не соблюдаются, слои мусора не просыпаются грунтом. Как каждый год им подписывало все документы минэкологии? Почему до сих пор никто не находится в тюрьме? Есть очень много статей, согласно которым серпуховский прокурор Роман Денисов уже давно должен был выйти с инициацией о возбуждении уголовного дела. Более того - въезд на полигон перекопан, пожарные машины туда попросту заехать не могут. Как так получается?

21 февраля 2017