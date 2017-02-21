Целый сундук добра
Серпуховичам предлагают поделиться вещами безвозмездно
В наш век потребления у многих людей скапливается слишком много вещей, которые перестают приносить радость. В то же время у других людей может не быть необходимого. Для разрешения этого противоречия организация «Союз женщин Подмосковья» проводит акции по обмену одеждой и бытовыми вещами под названием «Сундук добра».
Очередной сундук будут наполнять содержимым в Музейно-выставочном центре города. Сбор вещей уже начался и продлится вплоть до дня акции, 25 февраля. Принимается любая одежда, игрушки, книги, бытовые приборы, электроника. Разумеется, вещи должны быть в приличном состоянии, приборы - работать. От многодетной малообеспеченной семьи из Серпухова уже поступил заказ на простенький мобильный телефон для школьника и маленький холодильник. Лучше привозить одежду заранее, чтобы у организаторов была возможность рассортировать её по видам и размерам.
Акция стартует 25 февраля в 11 часов и продлится до 14 часов. Любой желающий сможет подобрать для себя и своих близких что-то нужное и забрать совершенно бесплатно.
21 февраля 2017
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