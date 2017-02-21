В «Импульсе» клали чемпионов

В Протвине завершилось первенство России по армрестлингу. Впереди Чемпионат страны

С 16 по 18 февраля во дворце спорта «Импульс» прошло Первенство России по армрестлингу. В крохотном наукограде в этот уик-энд собралось более 500 спортсменов из 43 регионов России. Традиционно богато были представлены южные республики: Северная Осетия, Татарстан, Башкортостан. Их представители в итоге и доминировали на пьедесталах во всех весовых группах. Наряду с мужчинами и юношами, в соревнованиях активно участвовали девушки и женщины. 
По правилам соревнования спортсмены мерились силой как правой, так и левой руки, причем разница в результатах порой была поразительной. Например, левой рукой спортсмен кладёт соперников по-чемпионски, а правая позволяет ему быть лишь 11-м. Итоговое место в таблице высчитывалось по среднему арифметическому показателей. 
По итогам Первенства был определен состав юниорской сборной России по армрестлингу. В мае ребята поедут в Польшу защищать честь страны на Первенстве Европы, а в сентябре их ждёт Первенство Мира в Венгрии. 
И протвинцам не придётся долго скучать в ожидании крупных соревнований. Уже через месяц в город вновь приедут армрестлеры - на этот раз, чтобы принять участие в Чемпионате России.

21 февраля 2017



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