Будут бить!
В «Надежде» стартует Чемпионат по боям без правил
В предстоящие субботу и воскресенье, 25-26 февраля, приглашает Дворец спорта «Надежда». Здесь пройдут Первенство и Чемпионат Московской области по панкратиону, который чаще называют боями без правил. Вход бесплатный, открыт для всех желающих понаблюдать за будоражащими кровь поединками.
Панкратион - возрождённый древний олимпийский вид единоборства. Существенная разница в том, что сегодня имеется определенный ряд правил, которые ограничивают бойцов, а в изначальном панкратионе их было всего два: нельзя кусать соперника и выдавливать его глаза. Также раньше не существовало весовых категорий, и атлеты самых разных комплекций могли бороться между собой.
Легенды называют создателями панкратиона древнегреческих героев -Тесея и Геракла. Тесей с помощью боевого искусства, совмещающего удары и борьбу, победил Минотавра, а затем, став царем (13 век до н. э.), создал Истмийские игры, в программу которых входили и единоборства. Геракл продемонстрировал технику панкратиона в схватке с Немейским львом.
Победители в панкратионе становились народными героями. Лучшие девушки Греции удостаивались чести увенчать победителя лавровым венком. Его имя заносилось в особые списки. Во 2 в. до н. э., то есть почти за тысячу лет существования Олимпийских игр, такой список состоял лишь из 9 имен.
Нынешние соревнования в «Надежде» откроются 25 февраля в 12.00.
21 февраля 2017
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