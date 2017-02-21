Вода, чтобы рисовать

Сегодня в Приокско-террасном заповеднике стартует межрегиональный художественный конкурс

Темой стала, казалось бы, такая простая деталь повседневной жизни, но без неё ни один организм не имеет права на существование. О чём речь? «Вода России» - так звучит тема художественного конкурса, в котором могут принять участие активисты всех возрастов.

Заповедник призывает вспомнить всех, что именно вода даёт жизнь на Земле, и относиться к ней нужно бережно. К тому же конкурс даёт лишний повод почувствовать гордость за свою страну, напоминая, что Россия по ресурсам поверхностных вод занимает ведущее место в мире. Только в уникальном озере Байкал сосредоточено около 20% мировых запасов озёрной пресной воды и более 80% запасов России.

Работы принимаются в номинации «Лучший рисунок воды России» в период с 21 февраля по 2 мая. К участию допускаются индивидуальные работы, не более одной от участника.

Открытое голосование пройдёт на официальном сайте заповедника с 15 апреля по 12 мая, а публикация итогов состоится 17 мая. Победителей ждут дипломы, сувениры и подарки.

21 февраля 2017