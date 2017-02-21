Топ 4 причин почему кофемашина не качает воду

Разобрались в основных причинах поломок, омрачающих жизнь кофеманов

В наше время очень мало людей способны обойтись без чашечки горячительного напитка утром. Именно поэтому мы часто приобретаем себе кофемашины. В основном срок их годности очень высок, однако случаются и поломки. Одна из них – в кофемашину по какой-то причине не набирается вода. При возникновении подобной проблемы лучше обратиться мастеру или постараться самому проверить устройство на исправность. Мы решили выделить несколько возможных причин, по которым колфемашина перестает качать воду.

Протечка

Самая распространенная проблема – вода набирается, но протекает в месте стыка рожка и корпуса. В этом случае скорее всего повреждено уплотнительное кольцо. Такие запчасти кофеварки можно найти в официальных представительствах производителя или на сайтах интернет-магазинов, таких как EasyFix. Когда уплотнительное кольцо приобретено – его необходимо заменить и протечка будет устранена. Однако обратите внимание, что оно должно подходить по модели и характеристикам. Бывают также случаи, когда кольцо менять не нужно – достаточно просто разобрать рожок и очистить его от всевозможной грязи (жира, остатков кофе и прочего).

Фильтр

Одна из важных особенностей подобных аппаратов – это необходимость замены фильтров. Это влияет как на качество напитка, так и на исправность работы системы. Из-за забитого фильтра помпа, накачивающая воду можект выходить из строя, из-за чего будет лишь создаваться шум при ее работе. Она будет работать в холостую, не закачивая внутрь воду. Для устранение подобных неполадок необходимо заменить фильтр или прочистить фильтр. Это делается с помощью обычной проточной воды, после чего фильтр возвращается на свое место. В зависимости от способа сборки устройства фильтры могут находиться в разных местах и выглядеть по-разному, поэтому в инструкции обычно описывается способ их замены и чистки. Обратите на это внимание.

Датчик

Третья причина, возможно, довольно банальная – это то, что кофемашина может просто не видеть, что в устройстве набралась вода. Это – проблема датчика. Обычно этот датчик представляет собою поплавок, который поднимается вместе с набором жидкости внутрь прибора. Скорее всего он был поврежден большим количество мусора или же водою. Очистите его и проблема устраниться сама собою.

Управление

Ну и еще одна причина сбоя – это отказ панели управления. Если такое случается – значит, накрылось вся возможность управления машиной, а значит, ее необходимо срочно ремонтировать. Попробуйте для начала разобрать панель и прозвонить кнопки на наличие напряжения и лишь потом полностью менять деталь.

19 февраля 2017