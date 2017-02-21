Почём квартиры в Серпухове?

Цены на недвижимость в городе Серпухове Московской области после резкого падения в первой половине 2016 года наконец окончательно стабилизировались.

На протяжении длительного времени остаются неизменными. Судя по объявлениям на сайте Найдидом, чтобы купить квартиру в Серпухове, следует подготовить примерно по 56 тысяч рублей за каждый ее квадратный метр.

Какое жилье в Серпухове пользуется спросом?

Средняя стоимость квартиры в этом городе Московской области составляет 2,8 миллиона рублей. На цены оказывают влияние самые разные факторы. Например, число комнат.

Тем, кто желает стать обладателем однокомнатной квартиры, нужно будет заплатить около 2 миллионов рублей.

Вариант на две комнаты обойдется примерно в 2,7 миллиона рублей.

Цена трехкомнатного предложения — 3,8 миллиона рублей.

Наибольшая популярность среди покупателей — у двухкомнатного жилья. А вот варианты на три комнаты востребованы меньше всего. Но даже спрос на двухкомнатные квартиры не способен превысить число предложений. А потому жилье в Серпухове уверенно продолжает дешеветь. Объекты жилой недвижимости на вторичном рынке за год потеряли в стоимости 6,1%. А снижение цены на жилье в новостройках за год составило 4,7%.

Как купить жилье в Серпухове выгодно?

Если вы хотите купить жилую недвижимость в этом городе Московской области по возможности недорого, то обращайте внимание на предложения вторичного рынка. Особенно на квартиры, которые расположены в старых панельных домах и «хрущевках». Они сейчас пользуются наименьшим спросом, поэтому стоят относительно дешево. Правда, и на торг их владельцы вряд ли согласятся, так как уверены — запрашиваемая ими цена является минимальной.

На стоимость недвижимости оказывает влияние и район, в котором она расположена. Самые дорогие предложения — традиционно в центре города. Наиболее дешевые — ближе к его окраинам.

Потенциальные покупатели при выборе подходящих для проживания вариантов обращают внимание в том числе на уровень развития инфраструктуры, статус района, благоустройство придомовой территории, внешний вид дома и парадного. Особенно это важно для тех, кто подыскивает квартиру для проживания семьей. Они наиболее требовательны к жилью, которое покупают.

Оценка специалистов

Эксперты сайта kvartirazamkad.ru полагают, что цены на недвижимость Серпухова и дальше будут падать. Этот город находится слишком далеко от Москвы, чтобы привлечь тех, кто предпочитает работать в пределах столицы, а жить за ее чертой. Скорее наоборот — в последнее время наблюдается существенный отток жителей Серпухова, которые перебираются жить в столицу в поисках большего количества рабочих вакансий.

По мнению специалистов, сложившаяся тенденция будет соблюдаться и дальше. Конечно, только в том случае, если экономическая ситуация в стране будет оставаться неизменной. Любые же экономические потрясения найдут свое отражение и на рынке недвижимости. И предугадать его изменения в таком случае будет непросто.

19 февраля 2017