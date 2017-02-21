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Социальные комментарии Cackle
Разыгрываем билеты на концерт группы «Ногу Свело»
«Ока-инфо» снова проводит розыгрыш среди своих читателей
Хотите хорошо отдохнуть и 25 февраля, бесплатно посетить концерт группы «Ногу Свело» в Корстоне (Серпухов)? Для того, чтобы получить заветные билет(ы), вам нужно точно угадать, сколько их разыгрывается в этот раз, и назвать порядковые номера - от 100 до 150. Ваши варианты ответов размещайте в комметариях к розыгрышу в нашей группе Вконтакте. Не забудьте лайкнуть и репостнуть новость, а также добавиться в группу - это обязательные условия конкурса. Победители из числа правильно ответивших будут определены завтра утром. У каждого есть шанс отлично повеселиться!
21 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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