Разыгрываем билеты на концерт группы «Ногу Свело»

«Ока-инфо» снова проводит розыгрыш среди своих читателей

Хотите хорошо отдохнуть и 25 февраля, бесплатно посетить концерт группы «Ногу Свело» в Корстоне (Серпухов)? Для того, чтобы получить заветные билет(ы), вам нужно точно угадать, сколько их разыгрывается в этот раз, и назвать порядковые номера - от 100 до 150. Ваши варианты ответов размещайте в комметариях к розыгрышу в нашей группе Вконтакте. Не забудьте лайкнуть и репостнуть новость, а также добавиться в группу - это обязательные условия конкурса. Победители из числа правильно ответивших будут определены завтра утром. У каждого есть шанс отлично повеселиться!

21 февраля 2017