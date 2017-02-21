Канатоходцы приедут в Пущино

Грандиозное шоу «Моряк» покажут в пущинском культурно-досуговом центре «Молодость» 25 февраля. Это новое направление циркового искусства и, как уверяют организаторы, зрелище, которому нет примеров.

Вы когда-нибудь присутствовали на театральном и цирковом представлении, а также на поэтическом вечере одновременно? У вас есть такая возможность - шоу будет похожим на гибрид разных жанров, который придётся по вкусу публике всех возрастов.

Что же самого завораживающего обещают зрителям? Акробатические номера, жонглирование, эквилибр, пантомиму… И это ещё не всё! Гвоздём программы станет канатаходец, который продемонстрирует своё мастерство без страховки.

Начнётся шоу в пять вечера, а его приятным завершением станут лотерея и призы.





21 февраля 2017