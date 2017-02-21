Грядёт буря
В ближайшие дни обещают порывистый ветер, скачки температуры и метели
По данным гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области на территории Подмосковья в предстоящие дни ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега, сильный ветер и метели. Изменения температур в ночное время с плюсовых на минусовые значения.
Водителям придётся либо обходиться без своих железных коней, либо быть готовыми к любой неожиданности на дороге. Находясь за рулём, необходимо соблюдать дистанцию, не превышать скорость, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.
Особую осторожность надо проявлять в темное время суток при проезде нерегулируемых пешеходных переходов.
Пешеходам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендовано пользоваться световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств и учитывать, что гололедица, снежные накаты на дорогах увеличивают тормозной путь.
21 февраля 2017
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