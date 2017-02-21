Мост через Нару отремонтируют не позднее 2019 года

Правительство Московской области представило утверждённый план дорожного строительства

В мае прошлого года мэр города Дмитрий Жариков закрыл мост через Нару. Решение принимали в спешке. На тот момент финансирования на ремонт важной транспортной артерии даже не предвиделось. Дорожный коллапс, который настиг город и объездные пути, довёл до ручки даже самых терпеливых водителей. Мы неоднократно писали о нагрузках, которые легли на Варгинский и Шуруповский мосты, а также ряд городских и районных дорог. Спустя девять месяцев после закрытия моста, областное правительство включило его в план дорожного строительства до 2019 года. Получается, обещанного ремонта Серпуховичам ждать три года.

21 февраля 2017