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Социальные комментарии Cackle
От теории шли к практике
На базе Пролетарской средней школы прошел семинар «Организация профессиональных сообществ и роль руководителя при их создании и функционировании». На него были приглашены руководители и сотрудники управления образования, центра внешкольной работы, учебно-методического центра, директора школ Серпуховского района.
В рамках этой встречи педагоги делились теоретическими знаниями, практическим опытом работы, давали открытые уроки, проводили мастер-классы и тренинги по педагогическим методикам.
Завершился семинар литературной гостиной "О любви...", где можно было увидеть совместную работу учителей, учеников и родителей.
21 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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