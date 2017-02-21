От теории шли к практике

На базе Пролетарской средней школы прошел семинар «Организация профессиональных сообществ и роль руководителя при их создании и функционировании». На него были приглашены руководители и сотрудники управления образования, центра внешкольной работы, учебно-методического центра, директора школ Серпуховского района.

В рамках этой встречи педагоги делились теоретическими знаниями, практическим опытом работы, давали открытые уроки, проводили мастер-классы и тренинги по педагогическим методикам.

Завершился семинар литературной гостиной "О любви...", где можно было увидеть совместную работу учителей, учеников и родителей.

21 февраля 2017