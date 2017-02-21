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Социальные комментарии Cackle
В музее музыка звучала
Серпуховский историко-художественный музей с некоторых пор стал сценической площадкой для юных музыкантов из Пущинской музыкальной школы имени Алябьева. Их сюда стали приглашать после «Ночи в музее» оценив реакцию слушателей.
И вот новая встреча. На нее пущинцы привезли музыкально-литературную композицию «Торжество волшебных звуков». Чередуясь со стихами, звучали произведения Алябьева, Крейслера, Чайковского, Штрауса, Балакирева и других композиторов. Слушатели аплодисментами выразили свою благодарность и юным исполнителям, и их педагогам - Татьяне Пономаренко, Светлане Волковой.
21 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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