В музее музыка звучала

Серпуховский историко-художественный музей с некоторых пор стал сценической площадкой для юных музыкантов из Пущинской музыкальной школы имени Алябьева. Их сюда стали приглашать после «Ночи в музее» оценив реакцию слушателей.

И вот новая встреча. На нее пущинцы привезли музыкально-литературную композицию «Торжество волшебных звуков». Чередуясь со стихами, звучали произведения Алябьева, Крейслера, Чайковского, Штрауса, Балакирева и других композиторов. Слушатели аплодисментами выразили свою благодарность и юным исполнителям, и их педагогам - Татьяне Пономаренко, Светлане Волковой.

21 февраля 2017