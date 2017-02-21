И никакого мошенничества...

В начале февраля на «чёртовом перекрёстке» произошёл непонятный инцидент. Две машины выехали на перекрёсток задним ходом, аккуратно по команде помощника расставили транспортные средства, выставили знаки аварийной остановки и стали дождаться прибытия ДПС. Прибывший на место происшествия сотрудник дорожно-постовой службы выполнил все необходимые предписания, авария была зафиксирована.

Если судить по размещённому на различных ресурсах видео, может сложиться впечатление, что имело место мошенничество. Однако на самом деле это не так. Как выяснилось, чуть ранее авария действительно имела место, но участники сперва решили урегулировать спорный момент без участия ДПС, и только потом решили прибегнуть к услугам правоохранительных органов - для того и вернули машины в исходное положение.

21 февраля 2017