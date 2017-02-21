Изъяли 125 гр героина

В Серпуховском районе пресекли факт сбыта наркотиков в крупном размере

На автодороге вблизи села Липицы из-за нарушения ПДД была остановлена иномарка сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из серпуховской полиции. За рулём оказался 37-летний житель Пущина.

В ходе личного досмотра у мужчины нашли 3 свёртка с порошкообразным веществом, которое оказалось героином, общей массой 125, 23 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Злоумышленник может попасть за решётку на 20 лет. Сейчас преступник находится под стражей.

21 февраля 2017