О чём мечтает хозяин паба?
Накануне главного мужского праздника узнали о тайных желаниях видных мужчин региона
Стас КОБЯКОВ, предприниматель, хозяин паба:
- Для меня праздник, особенно такой как 23 февраля - очень напряжённый рабочий день. Я именно так к нему и отношусь, не жду никаких подарков, торжеств и прочего. Подарят что-то - спасибо, не подарят - не обижусь абсолютно, это не главное. В принципе, жена всегда дарит какие-то полезные вещи, которые я с удовольствием использую: парфюм, одежду, носки, например. Я вообще считаю, что носки - самый практичный подарок для мужчины, потому что это вечная проблема - найти парные носки. Хоть я по работе имею дело с пивом, и многие думают, что у меня на него уже глаза не смотрят, это не так. Друзья, с которыми я работаю, дарят мне хорошее светлое пиво, которое я очень люблю.
23 февраля 2017
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