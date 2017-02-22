Бегом в киоски!

Вышел новый номер «Оки-инфо»

Глава Серпуховского района рассказал жителям об итогах работы в 2016 году и оценил возможные перспективы, в Васильевском прошла одна из самых масштабных акций протеста за последние годы, возможно, что в ближайшее время Георгий Мущак лишится должности, парк Дракино запускает новый выгодный проект для самых ленивых инвесторов, мы выяснили, чего хотят мужчины, куда сходить на Масленицу. Это и многое другое - в свежем номере «Оки-инфо».

22 февраля 2017