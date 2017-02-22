В начало
Социальные комментарии Cackle
Бегом в киоски!
Вышел новый номер «Оки-инфо»
Глава Серпуховского района рассказал жителям об итогах работы в 2016 году и оценил возможные перспективы, в Васильевском прошла одна из самых масштабных акций протеста за последние годы, возможно, что в ближайшее время Георгий Мущак лишится должности, парк Дракино запускает новый выгодный проект для самых ленивых инвесторов, мы выяснили, чего хотят мужчины, куда сходить на Масленицу. Это и многое другое - в свежем номере «Оки-инфо».
22 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).