О чём мечтает чемпион мира по силовому экстриму?

Накануне главного мужского праздника узнали о тайных желаниях видных мужчин региона

Александр ГРУДЕВ, тренер, чемпион по силовому экстриму:

- Из самого светлого в прошлом на ум приходят, пожалуй, те открытки, которые мне дарили лет в 15-20. Они до сих пор где-то у мамы сохранились. Не радуют подарки для галочки: дешёвый парфюм, сувениры какие-нибудь из соседнего киоска. Всегда видно, когда подарок человек выбирал, искал специально для тебя, а когда формально купил, чтобы отделаться. Если уж нет возможности что-то придумать, лучше просто теплые слова. То же про коллективные подарки могу сказать - не люблю, когда всем одно и то же дарят: набор стопок, отвёртки... Для женщин, я считаю, такая уравниловка вообще обидна. Всегда приятно получать что-то индивидуальное. И, конечно, не важно дорогой подарок или нет. Мне, например, нравятся мужские браслеты из стали с какими-нибудь черепами. Такое может подарить только близкий человек, который знает тебя и твои пристрастия, мечты. Может, проговорился когда-то, а он запомнил.

25 февраля 2017