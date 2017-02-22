Отгадай загадку!

«Ока-инфо» продолжает розыгрыш ценных призов

Мы приготовили для вас ценные призы от наших спонсоров, но для того, чтобы их получить, вам нужно отгадать наши загадки.

Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете мужчин и женщин, так или иначе, связанных с газетой «Ока-инфо». Это и есть тема наших загадок и вопросов, которые мы публиковали в №№3-6. В сегодняшнем номере мы повторяем все 13.

Ответы принимаются до 28 февраля на электронную почту: oka-reklama@mail.ru 1 марта правильно ответившие на все вопросы и загадки, представленные ниже, получат приглашение на участие в розыгрыше призов, который состоится 3 марта. Без подарка никто не останется!

Итак, вопросы и загадки:

1) Сколько мужчин и женщин было номинировано на премию «Человек года-2016 по версии газеты «Ока-инфо»?

2) Сколько мужчин и женщин стали победителями премии «Человек Года по версии газеты «Ока-инфо» в период с 2007 по 2015 годы?

3) Кто является основателем премии «Человек года по версии газеты «Ока-инфо»?

Мы приготовили три фотографии (расставить на фото номера 4,5,6), ваша задача ответить: «Какое отношение имеют эти люди к газете «Ока-инфо»?

Подсказка: одного из этих людей можно найти в №51 от 30.12.2016.

Вы должны понять, о ком идет речь?

7) Она засветилась на Первом канале, и её защищала Надежда Бабкина.

8) Он руководит местными актерами, а также признался в любви к советской драматургии.

9) Насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, начавший свой концерт в прошлую субботу с песни рок-группы.

Мы приготовили для вас перечень профессий и фамилий наших сотрудников, как вы думаете, кто есть кто в нашей редакции?

10) Дизайнер

11) Водитель

12) Журналист

13) Менеджер

Расставьте правильно (или корректно) фамилии: Юлия Калугина, Кузьмина Ольга, Большакова Александра, Бейлинсон Михаил.

Спонсоры:

1. Гостиница «Дворянская»: Ворошилова, 56, тел.:35-46-72, 8-929-929-87-27, www.dvoranska.ru

2. Ресторан «Жемчужина»: Красный Текстильщик, 2,тел.:8-903-012-38-92, 8-926-800-70-58

3. Студия натяжных потолков «Парсек»: Ворошилова, 133/16, тел.: 76-48-48, 8-909-964-04-79, www.СтудияПарсек.рф

4. кафе «Башня»: Ворошилова, 130, тел.8-925-704-03-33

5. Студия косметического отбеливания зубов «White&Smile international»: Ворошилова, д.70, ТЦ «70», 2 этаж, тел.8-925-171-52-00, vk.com/white_smile_serpuhov

6.Соляная пещера здоровья: Ворошилова, д. 137, офис 30, тел. 8-925-154-49-00,

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7. Магазин «Рыболов». Калиновская база, бутик № 2, тел.: 31-04-18, 31-39-33

8. Магазин «Компьютерный мир»: Ворошилова, 94 ТЦ "Навигатор", 2 этаж; тел. 12-81-95, navigator-comp.ru

9. Компания «Faberlic»: Ворошилова, 137, офис 35, тел.: 8-916-560-03-38, 76-08-34

25 февраля 2017