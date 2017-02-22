Конгресс МСУ проголосовал за отставку Воробьёва

20 февраля в Москве, в «Большом зале конгрессов» гостиничного комплекса «Космос», собрались 749 представителей местного самоуправления (МСУ) Под- московья. Тема – «Местная демократия и региональная автократия». Злобой дня стала «контрреформа» губернатора Мос- ковской области Андрея Воробьёва. При- ветственный адрес с поддержкой конг- ресса направил председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

В работе форума приняли участие 12 глав муниципалитетов и около 100 депу- татов местных советов региона, пред- ставляющие всю Московскую область. Они говорили о серьёзных проблемах, о самом наболевшем, но главной стала тема административной реформы, которую в авральном режиме, «по-варварски» про- водит правительство Московской области.

Её главная цель, как говорилось на кон- грессе, отменить прямые выборы глав городов и районов, сами районы – лик- видировать, а их территории превратить в новые городские округа или присо- единить к уже действующим. При этом руководители этих округов, как прави- ло, ставленники самого губернатора, не представляющие местных жителей, не обладающие соответствующими знани- ями и опытом, не имеющие необходи- мой квалификации. Их главная задача, как утверждали выступающие, «решать вопросы», т.е. перераспределять бюджет- ные деньги в пользу руководства регио- на. Большинство выступающих из самых разных уголков Подмосковья приходили к выводу о тотальной коррумпированнос- ти чиновников Воробьёва.