Конгресс МСУ проголосовал за отставку Воробьёва
749 представителей муниципалитетов Подмосковья обратились к президенту России с просьбой ввести в регионе внешнее управление
20 февраля в Москве, в «Большом зале конгрессов» гостиничного комплекса «Космос», собрались 749 представителей местного самоуправления (МСУ) Под- московья. Тема – «Местная демократия и региональная автократия». Злобой дня стала «контрреформа» губернатора Мос- ковской области Андрея Воробьёва. При- ветственный адрес с поддержкой конг- ресса направил председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
В работе форума приняли участие 12 глав муниципалитетов и около 100 депу- татов местных советов региона, пред- ставляющие всю Московскую область. Они говорили о серьёзных проблемах, о самом наболевшем, но главной стала тема административной реформы, которую в авральном режиме, «по-варварски» про- водит правительство Московской области.
Её главная цель, как говорилось на кон- грессе, отменить прямые выборы глав городов и районов, сами районы – лик- видировать, а их территории превратить в новые городские округа или присо- единить к уже действующим. При этом руководители этих округов, как прави- ло, ставленники самого губернатора, не представляющие местных жителей, не обладающие соответствующими знани- ями и опытом, не имеющие необходи- мой квалификации. Их главная задача, как утверждали выступающие, «решать вопросы», т.е. перераспределять бюджет- ные деньги в пользу руководства регио- на. Большинство выступающих из самых разных уголков Подмосковья приходили к выводу о тотальной коррумпированнос- ти чиновников Воробьёва.
О негативных результатах реформы на эко- номику, о массовой застройке, инфраструк- турном и экологическом кризисе говорили и представители действующих городских окру- гов. Они зафиксировали ухудшение ситуа- ции в этих муниципальных образованиях. Но своё веское слово сказали также учёные из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Правоведы признали, что рефор- ма Воробьёва не соответствует Конституции России и смыслу 131-го федерального зако- на о развитии местного самоуправления. По заключению учёных трансформация районов в городские округа является незаконной.
Единогласно участники конгресса про- голосовали за отставку губернатора Мос- ковской области Андрея Воробьёва и при- няли обращение к Президенту России Владимиру Путину с просьбой отстранить губернатора и ввести внешнее управление. Причина – тотальная коррупция в прави- тельстве региона. Неслучайно копии этого обращения направлены руководителям Генеральной прокуратуры, Следствен- ного комитета России и других силовых ведомств.
24 февраля 2017
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