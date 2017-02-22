В «убитых» подъездах виноваты жители?

На оперативном совещании обвиняли серпуховичей


Заместитель главы Серпухова Сергей Романцов доложил сегодня, 22 февраля, на оперативном совещании о планах по ремонту подъездов на текущий год.

- При обследовании многоквартирных домов, расположенных на территории Серпухова, с привлечением управляющих компаний, жилищного контроля и Совета, была определена потребность в проведении ремонта в 732 подъездах в 368 домах, - сообщил Романцов.

Интересным моментом стала причина «убитых» подъездов, которую назвал зам мэра.

-Основными причинами неудовлетворительного состояния подъездов является регулярная недоплата жителей за жилищно-коммунальные услуги, низкая культура по содержанию общего имущества и заниженные тарифы на обеспечение ремонтных работ, - резюмировал Романцов.

За чей же счёт будут реанимировать современные «парадные»? Больше половины от общей суммы, которую планируют потратить на ремонт, внесут управляющие компании и жители. А это ни много ни мало, почти 71 миллион рублей. Область поможет 43 миллионами 855 тысячами рублей, из городского бюджета выделят чуть больше 20 миллионов.

А как скоро наведут марафет в больше семи сотен подъездах, покажет время.

22 февраля 2017



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