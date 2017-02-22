Шестун отчитался в «Надежде»

За полтора часа глава Серпуховского района не только отчитался перед жителями за итоги работы в 2016 году, но и оценил возможные перспективы

16 февраля Дворец спорта «Надежда» в Большевике распахнул свои двери, и к 16 часам сюда стали собираться жители Серпуховского района. Около тысячи человек устроились в универсальном зале - выслушать публичный отчёт главы муниципалитета. И Александр Шестун не обманул ожидания людей, подробно изложив, каковы они - итоги развития района в 2016 году.

80% доходов «уводят» наверх

Глава района, выйдя к трибуне, тут же перешёл к конкретным показателям, по ходу доклада комментируя успехи и анализируя причины того, почему положение ухудшилось. На большом экране было видно, сколько, откуда, куда и зачем. Не забыл он «без дипломатических изысков» рассказать и о политических проблемах.

По словам главы, в минувшем году предприятия и организации, действующие на территории района, перечислили во все уровни бюджетов около 5,4 млрд Р. Из них 80%, или около 4,3 млрд Р, ушло в федеральный, региональный бюджеты и внебюджетные фонды. Соответственно лишь 20%, или 1 млрд 88 млн 200 тыс. Р пошли в доход консолидированного бюджета Серпуховского района.

Практически каждый год бюджет района показывает рост. Но беда в том, что как только чиновники правительства региона видят это, они сразу стараются отобрать «излишки». И если ранее команда Воробьёва уже изъяла у района налоги на прибыль и собственность, то теперь ежегодное покушение идёт на НДФЛ - налог на доходы физических лиц. Другими словами, чем больше в районе работающих, тем большая часть этого налога изымается в пользу региона. Но и это не всё.

Бюджеты поселений - лакомый кусок

Как известно, в правительстве Подмосковья планируется уничтожить все районы и превратить их в города. Правда, одно из решений Конституционного суда запрещает правительству Подмосковья отменять выборы на уровне городских и сельских поселений, а значит и ставить во главе их своих назначенцев. При этом бюджеты всех поселений остаются в управлении тех, кто хорошо знаком жителям, - избранных ими глав и депутатов. И если они хотят сохранить самоуправление, то остаться в составе района и защитить его - их единственная надежда на самостоятельность. Район - их общая конституционная форма, «крыша», защищающая от самодурства и волюнтаризма региональных чиновников.

Поэтому истинные причины, как говорят, «авральной реформы» против районов связаны, конечно, с тем, что главная цель Воробьёва - бюджеты поселений. И Шестун в своём отчёте это наглядно продемонстрировал. На одной из диаграмм было ясно видно, как распределяется консолидированный бюджет: 764 млн Р - власти района, а 324,2 млн Р - власти поселений.

Однако бюджетная часть района расходуется на важные проблемы лишь отчасти. Она чуть ли не полностью уходит на обязательные платежи - социально-культурную сферу. И даже если эти деньги подпадут под власть региона, то своё назначение они практически не изменят. Другое дело бюджеты поселений Подмосковья. Их главы и депутаты имеют больше возможностей для манёвра. И деньги эти имеют огромное значение для всего района. Но их общая сумма бюджетов также очень соблазнительна для чиновников региона. Это примерно 50 млрд Р, но приблизительно в такую же сумму оценивается и бюджетный дефицит Московской области.

Провокации Минфина

Чиновники региона так спешат подчинить себе территории местного самоуправления, что уже под надуманным предлогом «мобилизации налогов» начали агрессию против бюджетов поселений. Как заметил Шестун, в Серпуховском районе были атакованы сразу три поселения - Калиновское, Оболенск и Пролетарское. Областной Минфин в свою пользу так урезал их части НДФЛ, что в бюджетах образовались «дыры».

При этом многие понимают, что и так тоже Воробьёв пытается спровоцировать власти поселений на «добровольные» выступления - за городской округ. Но парадокс заключается как раз в том, что по факту в составе последнего ни самостоятельности, ни права на управление бюджетами у поселений не будет. Сами же они превратятся в правовые фикции с демократическим «экстерьером».

Закупки и проекты

Глава района также детально отчитался, куда пошли деньги. Скажем, 508,74 млн Р помогли осуществить 482 заказа на поставки товаров и выполнение подрядов. При этом 207,6 млн. Р пошли на закупки у малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Экономия составила 10,3%, или 52 млн. Р.

Среди самых существенных заказов - благоустройство (106 млн Р), ремонт, содержание и строительство автодорог (46,4 млн Р), линии освещения в населённых пунктах (16,1 млн Р), покупка квартир для сирот (15,7 млн Р), проектирование школы в Большевике (9 млн Р), детские и спортивные площадки (8,2 млн Р).

Благодаря настойчивости главы, депутатов, общественности района и митинговому напору жителей Большевика в госпрограмму Московской области включено строительство новой школы на 600 мест в поселке Большевик. Стоимость объекта составит около 583 млн Р.

Показатели и успехи

По словам Александра Шестуна, в организациях и предприятиях района работают 15634 человека. С января по ноябрь 2016 года компании отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг на 37 млрд 549 млн 200 тыс. Р. Это на 10,9% превысило объемы за такой же период 2015 года (областной показатель ниже - 10,8%).

При этом в Серпуховском районе работают не за «спасибо». Глава района сообщил, что один из основных показателей развития - среднемесячная заработная плата составила за 10 месяцев 2016 года 39900 Р. Это самый высокий показатель в Южном Подмосковье (Пущино - 32197, Протвино - 35442, Серпухов - 39367 Р).

Рассказал Александр Шестун и об успехах, но заметил, что при губернаторах Борисе Громове и Сергее Шойгу работать было интереснее. И хотя район показывает высокие достижения в промышленности, в инвестициях и открытии новых предприятий, в строительстве дорог и сельском хозяйстве, а также в образовании и спорте, всё это происходит порой не благодаря, а вопреки губернатору Воробьёву. А Шестун как глава района ограничен в полномочиях, финансах, и поэтому не чувствует себя хозяином. Проблем накопилось много, но их разрешение тормозится, а некоторые создаются, кажется, намеренно.

Полигоны - в города!

Он вспомнил о лишении района права на сбор для спортивных нужд и вынужденном роспуске волейбольной команды «Надежда». Никуда не денешься и от проблем в аварийном ЖКХ, на частичное восстановление которого необходимо 1,5 - 2 млрд Р, но правительство не даёт ни копейки, забыло даже о трансфертах на подготовку к зиме. Сказано было и о проблеме ФАП, цены на которые были завышены в три раза, но они так и не открылись. Капремонт домов, закупка уборочной техники сорваны. Виновны в этом подрядчики, которых нанимают в области, а некоторых продвигает даже сам губернатор.

Пренебрежительное отношение подчинённых Воробьёва и его назначенца Дмитрия Жарикова к жителям района проявилось в необоснованном закрытии последнего моста для большегрузов через Нару в Серпухове. И в попытке губернатора избавиться от жителей Курилова. Но особое внимание Шестун обратил на проблему мусора и халатное отношение Минэкологии и других контрольных ведомств к горящему полигону «Съяново-1», а также к проблеме рекультивации ещё трёх свалок в районе. За нарушения закона никто не наказан, к уголовной ответственности никто не привлечён.

«Пусть теперь делают полигоны в городах, а не в районе!» - сказал глава об опасной для жителей района тенденции в «мусорной» политике Протвино, Пущина и Серпухова, что вызвало аплодисменты зала. Такую же реакцию вызывали многие реплики Шестуна. Например, когда он, говоря о перспективах района, заявил: «Нам не нужен никакой пришелец!» При этом он отметил, что сохранить район можно и при новом порядке, когда в райсовет будут входить глава и два депутата от каждого поселения. Главное - без предателей.

Достойных возглавить - хватает

И ещё одно важное заявление сделал Шестун. Он сообщил, что после срока исполнения своих полномочий никуда не уедет, останется жить и работать в Серпуховском районе. При этом он не исключил, что будет участвовать в выборах депутатов одного из поселений. Он также подчеркнул, что готов назвать пять человек из местных жителей, достойных возглавить район.

Глава района поблагодарил жителей за доверие, которое избиратели оказывали ему трижды, а также всех тех, кто в 2009 году вышел на акции в его поддержку. Тогда за принципиальную позицию его попытались сломать и запугать уголовным преследованием. Но именно благодаря активным жителям района этот «номер» не прошёл.

После церемонии награждения трудовых коллективов и жителей района - за большой вклад в развитие Серпуховского района в 2016 году собравшиеся в «Надежде» тепло попрощались с Александром Шестуном.

24 февраля 2017