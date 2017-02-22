Педагоги играют в песок

Взрослые тоже любят поиграть в песок. В особенности, если это необходимо в рамках изучения методик по работе с особенными детьми. На этот раз специальные занятия для педагогов-психологов проходили в Райсеменовской школе в рамках семинара «Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка. «Песочные сказки».

Тему необычной терапии сменили практические занятия с метафорическими ассоциативными картами, рекомендации по профилактике суицидальных явлений в подростковой среде. Педагоги делились личными наработками, наблюдениями, расспрашивали коллег о деталях удачных психологических находок.

22 февраля 2017