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Социальные комментарии Cackle
Педагоги играют в песок
Взрослые тоже любят поиграть в песок. В особенности, если это необходимо в рамках изучения методик по работе с особенными детьми. На этот раз специальные занятия для педагогов-психологов проходили в Райсеменовской школе в рамках семинара «Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка. «Песочные сказки».
Тему необычной терапии сменили практические занятия с метафорическими ассоциативными картами, рекомендации по профилактике суицидальных явлений в подростковой среде. Педагоги делились личными наработками, наблюдениями, расспрашивали коллег о деталях удачных психологических находок.
22 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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