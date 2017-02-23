Блинная неделя. Куда сходить в четверг?

Афиша праздничных мероприятий Серпухова и района

СЕРПУХОВ

Историко-художественный музей

В этом году народный праздник в музее пройдёт в купеческих традициях тех времён, когда широкие гулянья и игрища были неотъемлемой частью веселья. Специальная программа «Масленица в купеческой усадьбе Мараевых» познакомит гостей с памятниками русского изобразительного искусства из музейного хранилища и традициями празднования Широкой Масленицы на Руси. Посетителей ждёт театрализованная экскурсия «Ожившие картины», экскурс под названием «Лапти отменные и другие вещи необыкновенные», ну и, конечно же, хороводы, игры, конкурсы. А блинами с ароматным сладким чаем можно будет угоститься в музейном кафе. Всех ждут 23 февраля в 14.00.

Музейно-выставочный центр

МВЦ проведёт уже знакомую серпуховичам традиционную Масленичную неделю с тематическими выставками, посвящёнными этому народному празднику. Какими экспонатами заполнятся залы выставочного центра на этот раз - сюрприз, но работники учреждения утверждают, что в этом году Масленица пройдет ещё интересней. В гости приглашаются дети школьного и дошкольного возраста, а также их родители.

СЕРПУХОВСКИЙ РАЙОН

Парк Дракино

Четверг, 23 февраля - начнутся «катания с красной горки»: снежные баррикады, слалом на ледянках, а самое главное - многовековая традиция - штурм и взятие снежной крепости.

Парк-отель «Воздвиженское»

Команда парк-отеля подготовила для гостей программу «Масленичный экшн», который продлиться целых семь дней. В период с 20-26 февраля любой, маленький и взрослый найдет себе занятие по душе.

Настоящие снежный баталии пройдут в «широкий» четверг, 23 февраля. А ещё кулачные бои в гигантских перчатках, мастер класс по русским народным танцам и многое-многое другое.

Отель «Царьград»

Свою интерпретацию праздника на центральной площади отеля покажет «Царьград». В выходные с 23-26 февраля посетителей ждут гулянья на любой вкус и цвет. Гостям предложат прокатиться на лихих скакунах, да на саночках. Угостят праздничными блинами с душистым мёдом и вареньем.

Но на этом гастрономические сюрпризы не заканчиваются, посетителей попотчуют разносолами домашними и мясными закусками, для сильных духом предложат настойки и глинтвейн. За музыкальное сопровождение праздника отвечает баянист и народные хористы. Самых активных и смелых ждут бой подушками и масленичный столб.

Остальные праздничные мероприятия, которые пройдут в большинстве учреждений культуры Серпуховского района, представлены в таблице:

23 февраля 2017