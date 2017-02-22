Икона вернулась в музей

Экспозиция СИХМ вновь пополнилась. Сюда после длительного периода реставрационных работ вернулась уникальная икона «Страшный суд», написанная, предположительно, в середине - второй половине 17 столетия.

До того, как за нее взялись специалисты, икона находилась в Покровской старообрядческой церкви.

В пресс-релизе музея отмечается: «Посетителя привлечет в этом незаурядном памятники буквально все: и внушительный размер и подробная, расширенная иконография, и оригинальное цветовое решение. Отличительной особенностью иконы следует считать большое количество надписей, поясняющих сюжет. Частично они взяты из сочинений известного христианского богослова и поэта Ефрема Сирина, частично - из житийной и апокрифической литературы. Данное произведение искусства заставляет задуматься о многом, в том числе о добре и зле, о смысле жизни…».

22 февраля 2017



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