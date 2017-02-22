Блинная неделя. Куда сходить пятницу?

Афиша праздничных мероприятий Серпухова и района

СЕРПУХОВ

Музейно-выставочный центр

МВЦ проведёт уже знакомую серпуховичам традиционную Масленичную неделю с тематическими выставками, посвящёнными этому народному празднику. Какими экспонатами заполнятся залы выставочного центра на этот раз - сюрприз, но работники учреждения утверждают, что в этом году Масленица пройдет ещё интересней. В гости приглашаются дети школьного и дошкольного возраста, а также их родители.

СЕРПУХОВСКИЙ РАЙОН

Парк Дракино

Эпицентром культурной жизни в эту масленичную неделю станет Парк Дракино.В пятницу, 24 февраля гостей созовут на «званый ужин». Из названия программы следует, что самое пристальное внимание будет уделено еде, а именно блинам. Вас ждут: кулинарный поединок, состязания едоков, а что бы хоть немного растрястись - весёлые покатушки.

Парк-отель «Воздвиженское»

Команда парк-отеля подготовила для гостей программу «Масленичный экшн», который продлиться целых семь дней. В период с 20-26 февраля любой, маленький и взрослый найдет себе занятие по душе.

«Тещины вечёрки», они же пятница обещают всем посетителям парк-отеля «народный баттл» - флэш-моб ансамбля «Игра на ложках», и чемпионат по частушкам, аква грим и мини дискотеку для детей. Взрослых ожидает розыгрыш подарков и танцы в категории 18+.

Отель «Царьград»

Свою интерпретацию праздника на центральной площади отеля покажет «Царьград». В выходные с 23-26 февраля посетителей ждут гулянья на любой вкус и цвет. Гостям предложат прокатиться на лихих скакунах, да на саночках. Угостят праздничными блинами с душистым мёдом и вареньем. Но на этом гастрономические сюрпризы не заканчиваются, посетителей попотчуют разносолами домашними и мясными закусками, для сильных духом предложат настойки и глинтвейн. За музыкальное сопровождение праздника отвечает баянист и народные хористы. Самых активных и смелых ждут бой подушками и масленичный столб.

Остальные праздничные мероприятия, которые пройдут в большинстве учреждений культуры Серпуховского района, представлены в таблице:

24 февраля 2017