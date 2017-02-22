Блинная неделя. Куда сходить в субботу?

Афиша праздничных мероприятий Серпухова и района

СЕРПУХОВ

Музейно-выставочный центр

МВЦ проведёт уже знакомую серпуховичам традиционную Масленичную неделю с тематическими выставками, посвящёнными этому народному празднику. Какими экспонатами заполнятся залы выставочного центра на этот раз - сюрприз, но работники учреждения утверждают, что в этом году Масленица пройдет ещё интересней. В гости приглашаются дети школьного и дошкольного возраста, а также их родители.

ДК «Исток»

В субботу, 25 февраля, жителей Красного текстильщика Дворец Культуры «Исток» побалуют насыщенной концертной программой, с участием лучших хореографических и вокальных коллективов. Начало в 11.00. Приходите, будет интересно. Блины, по всей видимости, лучше принести с собой.

СЕРПУХОВСКИЙ РАЙОН

Парк Дракино

Эпицентром культурной жизни в эту масленичную неделю станет Парк Дракино. В субботу, 25 февраля, пройдёт под народные песни и пляски, бои подушками. И, конечно же, праздничная ярмарка, на которой каждый сможет найти себе милую сердцу безделушку.

Парк-отель «Воздвиженское»

На шестой день Масленицы пройдут широкие вечерние гуляния, с участием приглашённых артистов, огненное шоу и сжигание чучела. «Музей исторической реконструкции» - русские богатыри, устроит показательные бои, мастер класс по стрельбе из лука, сражение на мягких мечах, метание копья. У каждого появится возможность примерить кольчугу и другие атрибуты богатыря. Для особо активных - ловля петуха голыми руками и чемпионат по футболу в валенках

Отель «Царьград»

Свою интерпретацию праздника на центральной площади отеля покажет «Царьград». В выходные с 23-26 февраля посетителей ждут гулянья на любой вкус и цвет. Гостям предложат прокатиться на лихих скакунах, да на саночках. Угостят праздничными блинами с душистым мёдом и вареньем.

Но на этом гастрономические сюрпризы не заканчиваются, посетителей попотчуют разносолами домашними и мясными закусками, для сильных духом предложат настойки и глинтвейн. За музыкальное сопровождение праздника отвечает баянист и народные хористы. Самых активных и смелых ждут бой подушками и масленичный столб.

25 февраля 2017