«В плен сдались только женщинам»

С 23 февраля поздравляет Александр Чурсин, владелец сети магазинов «Тагет-строй»

- Что такое 23 февраля? Это праздник с мужским характером, символ чести, мужества и достоинства. Причём совершенно не обязательно делить сильную половину человечества на военных и гражданских. Оставим эту хитрую уловку тем, кому просто-напросто не хочется задумываться о подарках.

Пускай изначально 23 февраля было годовщиной основания Красной Армии. С тех пор прошло немало лет, время внесло свои коррективы, и этот день стал просто мужским. Далеко не все мужчины носят военную форму, но каждый из нас заботится о безопасности своего дома и семьи. Поэтому я сегодня и хочу поздравить всех представителей сильного пола, которые обеспечивают безопасный тыл в разных сферах нашей жизни.

Я как мужчина знаю, что нам так необходимо в первую очередь. Это здоровье и силы, чтобы всегда быть прочной поддержкой для своих близких. Хочется пожелать ещё одну немаловажную составляющую настоящего счастья для мужчины в этот день. Чтобы его любимая просто нашла немного приятных слов для него. Думать, что нам не нравится, когда нас хвалят и говорят тёплые речи, огромное заблуждение.

Женщины, у мужчин есть один маленький секрет, которым я сегодня хочу с вами поделиться. Когда по Земле к пещере подходил саблезубый тигр - именно мы выходили с копьями ему на встречу! Когда к воротам приближались кочевники - именно мы брались за мечи и топоры! Когда французы рвались к Москве, именно мы сжимали в руках сабли! Но в плен не сдались никому, кроме вас, дорогие женщины. Помните об этой простой жизненной истине и постарайтесь сделать так, чтобы это 23 февраля всё-таки стало настоящим праздником, где есть место сюрпризам, подаркам и поздравлениям.

А за нами, я думаю, не заржавеет.

Говорят, есть три вещи, которые должен сделать за свою жизнь настоящий мужчина: построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Мне хочется пожелать сильному полу всегда иметь возможность осуществить все эти три задачи.

Конечно, с последними двумя мужчинам придётся справляться самим, а вот что касается дома, то здесь мы готовы им помочь. В сети магазинов «Тагет-строй» они найдут все необходимые материалы, чтобы их дом превратился в надёжную крепость.

И под занавес желаю вам всегда быть в боевом духе, но при этом иметь стальные нервы и отличную выдержку. Пускай за нашими широкими спинами смогут укрыться все наши близкие и любимые!

23 февраля 2017