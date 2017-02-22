«Поможем достигнуть высот»

С 23 февраля поздравляют Павел и Галина Степанченко, руководители агенства «Мир недвижимости»

Павел:

- 23 февраля - это день, когда хочется от всей души поздравить всех мужиков. Особое внимание нужно уделить ветеранам войн, тем, кто стойко переносил все тяготы и лишения военной службы, и пожелать им крепкого здоровья, побольше энергии и чистого, мирного неба.

Но не только сильный пол заслуживает пристального внимания в этот день. Я поздравляю с Днём защитника Отечества и женщин, которые посвятили свою жизнь службе в рядах Российской Армии!

Говорят, есть такая профессия «Родину защищать», а я скажу, что есть ещё и такая, как «недвижимость продавать». Мне по воле судьбы довелось хорошо познакомиться и с той, и с другой. Всё-таки за плечами пятнадцать лет службы. Я в своё время также стоял на распутье после увольнения, как и многие бывшие военные сегодня. Поэтому мне хочется пригласить ветеранов Вооружённых Сил к нам на работу в «Мир недвижимости». Я знаю, что на таких людей, которые понимают, что такое дисциплина и ответственность, можно положиться и строить с ними бизнес. Мы предложим им то, что они очень любят делать, и то, без чего невозможна наша работа, - строго выполнять поставленные задачи. А также подарим возможность почувствовать себя сильными и нужными, не только семье, но и многим людям.

Честь имею!

Галина:

- Дорогие наши мужчины, с праздником вас, с Днём защитника Отечества. Стабильная работа, хороший заработок, возможность карьерного роста, надёжное плечо коллектива - не об этом ли мечтает каждый из вас. Мы можем

не просто это вам пожелать, но и помочь достигнуть таких высот. В «Мире недвижимости» всегда горит зелёный свет для тех, кто хочет трудиться и зарабатывать.

Желаю вам всегда добиваться поставленных целей, и пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и упорству.

23 февраля 2017