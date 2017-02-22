«Будьте джентльменами»

С 23 февраля поздравляет Лариса Пушкарёва, генеральный директор ООО «Золотой орёл»

- В этот мужской день хочется поздравить всех защитников, которые оберегают нас не только на огненных рубежах, но и во всех сферах нашей повседневной жизни.

Чего же пожелать современным мужчинам? Помимо так необходимых здоровья, домашнего уюта и достатка нужно сказать ещё об одной важной детали. Каким бы внешне суровым и могучим не казался мужчина, ему всегда хочется чувствовать себя настоящим джентльменом. В одном из самых строгих джентльменских кодексов чести, написанном в Вирджинии в начале 19 века сказано, что мужчине не следует выходить из себя, проявлять гнев, страх, ненависть, смущение и азарт. Так вот мне хочется пожелать вам, наши любимые представители сильной половины человечества, чтобы в глазах своих близких и всех окружающих вы всегда были настоящими джентльменами, даже если не всегда получается соблюсти каждый пункт строгого кодекса чести.

Накануне 23 февраля я обращаюсь и к женщинам. Все уже давно привыкли к шуткам про забавные подарки, которые дамы преподносят своим защитникам на 23 февраля. Милые женщины, давайте всё-таки радовать наших мужчин.

Существует огромное количество вариантов, как интересно и со вкусом поздравить сильный пол. Один из таких способов - ювелирные украшения. Какой мужчина откажется от такого статусного подарка? Приглашаю вас к нам в ювелирный салон «Золотой Орёл», чтобы ваш выбор смог и вправду удивить кого угодно. Уверена, ваш защитник достоин по-настоящему золотого подарка.

23 февраля 2017