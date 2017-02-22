«Всегда найдётся место подвигу»

С 23 февраля поздравляет Мило Джаноян, владелец магазина «999 мелочей»С 23 февраля поздравляет владелец магазина «999 мелочей»

- В день защитника отечества в первую очередь хочется поздравить уважаемых ветеранов. Тех, кому довелось нюхать порох и не просто держать в руках автоматы, но и пускать их в дело, защищая родину. Я желаю вам, дорогие ветераны, сил, здоровья, бодрости духа и веры в будущее поколение.

Но в этот день хочется поздравить не только военных, но и всех остальных мужчин.

Сегодня 23 февраля - это праздник, который и замечателен тем, что мы можем чествовать всю сильную половину человечества, от мальчишек до седоволосых дедушек. Настоящим защитником можно стать и в обычной жизни. Стоит только посмотреть вокруг, и место настоящему мужскому подвигу всегда найдётся.

Пускай для всех мужчин этот день принесёт побольше смеха и радости, которых хватит до следующего 23 февраля. Желаю вам долгожданных встреч с друзьями, душевных бесед и разговоров за столом, который станет ломиться от угощений.

А мы всегда будем рады видеть вас в своём магазине. Тем более, что в праздничные дни абсолютно всех покупателей ждёт приятный сюрприз: десятипроцентная скидка на все товары. Акция действует до 25 февраля. Для настоящих мужчин у нас есть специальное предложение: магазин «999 мелочей» предоставляет в аренду электро-бензо-инструмент.

С праздником вас, мужчины!

23 февраля 2017