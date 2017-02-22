Браво, мужики!

Как порадовать хозяйственного мужчину в праздник, потратив от 100 рублей

Ну что, девочки, час Икс настал. Пора отметить 23 февраля во всеоружии, да так, чтобы 8 марта не раскаяться в собственной прижимистости. Конечно, новые чёрные носки, надетые на баллончик с пеной для бритья - это классика. Но давайте придумаем альтернативные варианты, ведь они могут быть не менее экономичными, при этом более эффектными. За подарками мы пошли по проторенному маршруту - в магазин «Браво».

Итак, начнём с самых недорогих вариантов. Давно ли вы дарили мужчине букет? Может быть, никогда. А если это сухой букет из веточек липы, проще говоря - банный веник? Такой подарок сразу навевает приятные ассоциации и стоит всего 100 рублей. Из банного ассортимента можно подобрать презент и посолидней - шапочку, рукавицу, подстилку на полку.

- Шапка в бане необходима не только новичкам, но и опытным парильщикам. Иначе можно и инсульт получить, - предупреждает консультант «Браво» Александр. - Самое главное - защитить затылочную часть головы, так как она наиболее уязвима, и уши, ведь в них много кровеносных сосудов. С этой задачей справляются шапки любого покроя, при условии, что они сделаны из качественных натуральных материалов, но лучше всё-таки шапка-колокольчик - она оставляет большую прослойку воздуха между шапкой и головой. Выбирая между серой, некрашеной шапкой и отбеленной, я бы предпочёл первую, так как в ней лучше сохраняется естественная структура волокон. Ну и, естественно, чем плотнее слой ткани, тем надёжней защита.

Не менее выигрышный вариант подарка - инструменты. Вроде и мужчине, а вроде бы и в дом. И он уже не сможет сказать, что не опилил деревья, потому что пила старая и ржавая. Кстати, в «Браво» представлены ручные ножовки очаровательного бренда «Тёща». Да, они не самые дешёвые - порядка 1000 рублей, зато выполнены по особой технологии «японский зуб» с лазерной заточкой. Пилят мелко, быстро, чисто - в полном соответствии с названием.

Решились на более дорогой хозяйственный подарок? Тогда присмотритесь к электроинструментам итальянской марки «Status Power Tools». Вряд ли в доме будет лишней хорошая дрель-шуруповёрт или небольшая циркулярка. С таким инструментом даже в самом пассивном мужчине может проснуться домашний мастер.

Ну а если ваш защитник настолько устаёт на работе, что для него нет ничего слаще лежания на диване, так пусть хоть оно будет комфортным. Почему бы не приурочить к 23 февраля покупку нового матраса. Да, подарок не из дешёвых - цены на ортопедические взрослые матрасы в «Браво» начинаются от шести тысяч рублей, зато такой сюрприз явно придётся по душе не только сильной половине вашей семьи.

25 февраля 2017