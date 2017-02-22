До паводка меньше месяца

Что сулят прогнозы специалистов и экологов

«Согласно расчётам специалистов ГУ МЧС России по Московской области, весеннее половодье в 2017 году начнется в 20 числах марта и завершится в первой или второй декаде апреля. В связи со значительным количеством выпавшего за зиму снега половодье ожидается обильное, но резкие перепады уровня воды не прогнозируются», - заявил на пресс-конференции заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

Собственно, дальше ничего нового не прозвучало. Уже традиционно с приближением половодья муниципалитеты принимают меры, которые должны предотвратить подтопления. На местах формируются специальные противопаводковые комиссии, в состав которых входят представители МЧС, администраций, экологических ведомств, правоохранительных структур, а также предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение.

Пестов напомнил, что в прошедшем году безопасностью региона в этот напряженный период занимались 47 тысяч человек, уровень воды регулярно замеряли 34 гидрологических поста.

25 февраля 2017