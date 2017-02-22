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Социальные комментарии Cackle
Улицу Театральную перекроют
Тем, кто собирается гулять на Масленицу в Принарском парке, следует заранее подумать, где припарковаться
Как сообщила на оперативном совещании начальник управления культуры Елена Котова, улицу Театральную, начиная от Московского шоссе до больницы Семашко вниз, перекроют 26 февраля в связи с праздничными гуляниями.
Подумайте заранее, где оставить машину 26 февраля, если вы собираетесь посетить масленичные гуляния в Принарском парке в грядущее воскресение, которые начнутся в полдень.
Жителям среди прочих развлечений обещают катания в собачьей упряжке, блины и горячий чай.
25 февраля 2017
Социальные комментарии Cackle
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