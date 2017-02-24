Четверо погибли в ДТП

Страшная авария произошла на трассе Серпухов-Противно


Для двух водителей День защитника отечества закончился трагиечски. Ближе к десяти часам вечера одна из самых страшных аварий за последний год. Сообщается, что машина марки Mercedes выехала на полосу встречного движения, где столкнулся с Subaru. В результате аварии в Mercedes погибли четыре человека. Во второй машине тяжёлые травмы получили водитель и два пассажира.Мы будем следить за развитием событий.

24 февраля 2017



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