Четверо погибли в ДТП

Страшная авария произошла на трассе Серпухов-Противно

Для двух водителей День защитника отечества закончился трагиечски. Ближе к десяти часам вечера одна из самых страшных аварий за последний год. Сообщается, что машина марки Mercedes выехала на полосу встречного движения, где столкнулся с Subaru. В результате аварии в Mercedes погибли четыре человека. Во второй машине тяжёлые травмы получили водитель и два пассажира.Мы будем следить за развитием событий.

24 февраля 2017