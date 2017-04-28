Пасхальный подарок Серпухову от джаз-хора

В рамках фестиваля в гортеатре споют девочки с Урала

Близится шестнадцатый Московский Пасхальный фестиваль, который пройдёт с 16 апреля по 9 мая. В этом году он посвящён 135-летию со дня рождения Игоря Фёдоровича Стравинского.

Торжественное открытие фестиваля намечено на 16 апреля - День Светлой Пасхи. В Большом зале Московской консерватории симфонический Денис Мацуев и оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнят произведения Стравинского, Чайковского, Рахманинова и Глинки.

Помимо симфонической программы намечено выступление именитых хоровых коллективов. Их выход на сцену запланирован не только в столице, но и в Подмосковье, в том числе и в Серпухове. 2 мая в 18.00, в Музыкально-драматическом театре выступит джаз-хор Екатеринбургской государственной детской филармонии (художественный руководитель и дирижёр Марина Макарова). Этот коллектив хорошо известен не только в России, но и далеко за её пределами.

Джаз-хор был создан в 1988 году. С тех пор небольшая группа детей превратилась в огромный поющий коллектив, насчитывающий около 150 девочек от 4 до 18 лет, который имеет свой совершенно неповторимый творческий облик. Его отличительной чертой является необычное для детского творчества музыкальное направление. Многочисленный репертуар коллектива состоит из лучших образцов джазовой музыки, народных композиций. Несмотря на классическую, а не джазовую певческую манеру, такой репертуар в исполнении детей звучит очень эффектно.

Джаз-хор принимал участие во многих концертах и музыкальных фестивалях в Екатеринбурге и далеко за пределами уральской столицы. Большими событиями в творческой жизни коллектива стали гастрольные поездки в Китай, Румынию, Швецию, Австрию, Чехию. Подтверждением высокого профессионального уровня хора стали дипломы и награды Международных фестивалей и конкурсов.

01 мая 2017