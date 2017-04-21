«Не платят ЗП? Без паники!»

Директор серпуховской музыкальной школы №1 Ольга Орлова приняла участие в рубрике «Вопрос недели»


Какие действия вы предпримите, если вам не выплатят зарплату?

 

- В такой ситуации главное - не впадать в панику. Для начала следует обратиться к работодателю, выяснить причину, по которой задержали зарплату, поинтересоваться какими путями руководство попробует решить эту проблему. Лично я бы не стала в такой ситуации устраивать самодеятельность, выходить на улицу с митингами и бить тревогу. На всё есть закон, в котором чётко прописано, как поступать в ситуации, если вам задержали зарплату.  В суд и прокуратуру обратилась бы в крайнем случае.

 

24 апреля 2017



Социальные комментарии Cackle
Тепла не будет
Максим Кот
Тепла не будет
Совет молодых учёных будет создан в городе физиков
Тина Димова
Совет молодых учёных будет создан в городе физиков
«ЕдР»ёные деньги
Максим Кот
«ЕдР»ёные деньги
Дела со свободой СМИ - швах
Михаил Евсеев
Дела со свободой СМИ - швах
Такая вот серьёзная игра
Тина Димова
Такая вот серьёзная игра
ЦРБ заказала вывески с ошибками
Михаил Евсеев
ЦРБ заказала вывески с ошибками
reklama







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).