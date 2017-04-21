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Социальные комментарии Cackle
«Не платят ЗП? Без паники!»
Директор серпуховской музыкальной школы №1 Ольга Орлова приняла участие в рубрике «Вопрос недели»
Какие действия вы предпримите, если вам не выплатят зарплату?
- В такой ситуации главное - не впадать в панику. Для начала следует обратиться к работодателю, выяснить причину, по которой задержали зарплату, поинтересоваться какими путями руководство попробует решить эту проблему. Лично я бы не стала в такой ситуации устраивать самодеятельность, выходить на улицу с митингами и бить тревогу. На всё есть закон, в котором чётко прописано, как поступать в ситуации, если вам задержали зарплату. В суд и прокуратуру обратилась бы в крайнем случае.
24 апреля 2017
Социальные комментарии Cackle
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