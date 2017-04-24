«Сделайте антирекламу недобросовестному работодателю»
Ведущий мероприятий Никита Некрасов принял участие в рубрике «Вопрос недели»
Какие действия вы предпримите, если вам не выплатят зарплату?
- Со мной такого, к счастью, не случалось. Но если бы вдруг сложилась подобная ситуация, конечно же, пошёл бы к начальству разбираться. Попробовал бы их убедить в неправоте своей харизмой. Я в прошлом КВНщик, как-никак. А если серьёзно, то думаю, в договоре, который ты подписываешь, устраиваясь на работу, оговариваются все условия. И если вдруг работодатель их грубо нарушит, можно будет разбираться с ним в рамках нашего законодательства. Ещё один вариант - раскидать по соцсетям антирекламу о недобросовестном работодателе, дабы предупредить остальных.
25 апреля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).