«Сделайте антирекламу недобросовестному работодателю»

Ведущий мероприятий Никита Некрасов принял участие в рубрике «Вопрос недели»

Какие действия вы предпримите, если вам не выплатят зарплату?

- Со мной такого, к счастью, не случалось. Но если бы вдруг сложилась подобная ситуация, конечно же, пошёл бы к начальству разбираться. Попробовал бы их убедить в неправоте своей харизмой. Я в прошлом КВНщик, как-никак. А если серьёзно, то думаю, в договоре, который ты подписываешь, устраиваясь на работу, оговариваются все условия. И если вдруг работодатель их грубо нарушит, можно будет разбираться с ним в рамках нашего законодательства. Ещё один вариант - раскидать по соцсетям антирекламу о недобросовестном работодателе, дабы предупредить остальных.

25 апреля 2017