Газ в квартире: на ошибках учимся

Типичные нарушения при эксплуатации колонок и плит

Обязанность нанимать специалистов для регулярного обслуживания газовых приборов оказалась для многих неожиданностью. Мы-то привыкли, что газовая плита и колонка не требуют особых условий эксплуатации. К сожалению, участившиеся взрывы газа в жилых домах и аварии, пожары из-за неправильной работы газовых приборов ставят вопрос ребром: либо мы берем ситуацию под контроль, либо газовщики начинают отключать в квартирах газ. Что предпочитаете?

Как мы рассказывали в прошлых публикациях «Опасность голубого цвета» от 8.03.2017 и « А у вас в квартире газ?» от 22.03.2017, каждый собственник или наниматель жилого помещения обязан заключить договор со специализированной организацией, которая имеет лицензию на обслуживание газовых приборов в жилых домах. Пока дело идет туго, поскольку не все собственники прониклись проблемой, кто-то не разобрался в законодательстве, а кто-то пожалел деньги. Но как гласит народная мудрость, скупой платит дважды. Те же, кто наняли обслуживающую фирму, спят спокойно, потому что они уже получили на руки график регулярного осмотра газового оборудования, рекомендации по эксплуатации, а в случае выявленных нарушений - предписания об устранении. Ведь в глубине души всякому из нас ясно, что любое сложное оборудование нужно обслуживать, а газовые приборы - особенно.

Нужно признать, что большую роль в наведении порядка играют управляющие компании многоквартирных домов, ТСЖ и ЖСК, и конечно же, члены советов домов, которые разъясняют жильцам необходимость найма специалистов и обеспечения допуска в квартиру. Еще полгода назад никто и слышать не хотел о договорах по обслуживанию газовых приборов, теперь же процесс сдвинулся с мертвой точки. Жильцы либо самостоятельно находят обслуживающие фирмы, либо поручают это дело председателям советов домов. Итак, договор заключен, специалисты начинают посещать квартиры для осмотра газовых приборов и что же они там видят? Честно говоря, от их рассказов волосы встают дыбом. Разобранные газовые колонки с открытым огнем, неработающая автоматика, загрязненные до такой степени плиты, что газ не проходит в конфорки и т. д. Нередко нарушения допускали те, кто монтировал газовый прибор, желая сэкономить на материалах. Специалисты же настаивают: СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение» надо соблюдать неукоснительно, никаких поблажек.

Какие же нарушения типичны? Поголовно у всех вентиляционные отверстия и дымоходы загрязнены, замусорены или обросли паутиной. А это затрудняет отвод продуктов горения, не говоря уже о том, что паутина может банально вспыхнуть. Ещё одно типичное нарушение - труба присоединения от колонки к дымоходу сделана из гофрированной фольги. Этот материал слишком тонкий и может прогореть. СНиПом предусмотрена труба из кровельной стали. Часто в колонке отключена автоматика, которая перекрывает газ, если тухнет фитиль. А потушить его может любой сквозняк. К чему это приводит, каждый представит легко: накопление газа и как минимум отравление, а как максимум - взрыв.

Запорные краны на подводящих газ трубах не смазывались десятилетиями, а ведь их нужно смазывать раз в год. Порой приходится их менять, поскольку за годы неправильной эксплуатации они пришли в негодность. Бывает, что запорный кран расположен ближе 50 см от открытого огня. В каком-то случае достаточно передвинуть газовую плиту, а иногда требуется перемонтаж газовой трубы. Распространенная ошибка - гибкие резиновые газовые подводки к колонке. Когда-то они были разрешены с условием замены каждые 3-5 лет. Но кто это делал? А ведь резина теряет эластичность, трескается и со временем пропускает газ. Это опасно тем, что сильный сквозняк, подхвативший искру от плиты и донесший ее до утечки газа, вызовет пожар. Так что резиновые подводки придется заменить обратно на металлические.

Даже в новых домах, где в каждой квартире установлены современные газовые котлы для отопления и горячей воды, находят нарушения. Где-то неисправности автоматики, где-то нет газовых счетчиков, регистрирующих утечку газа и выключающих его подачу. Специалисты констатируют печальный факт: мало у кого газовое оборудование в хорошем состоянии, нарушения есть у всех. Да и люди, увидев, в каком состоянии их собственные газовые приборы, испытывают легкий шок и с благодарностью воспринимают визит специалистов. Получается, что в интересах граждан как можно скорее заключить договор на обслуживание газовых приборов. Напомним, что за не заключение договора со специализированной компанией предусмотрен на первое время штраф в тысячу рублей. Второго предупреждения не будет, в просто отключат газ.

23 апреля 2017