Журналистка из Серпухова погибла во Французской Полинезии
Татьяна Макарова и её супруг занимались обследованием подводной пещеры
Как сообщает ТАСС, 22 апреля двое граждан России, занимавшихся дайвингом, погибли во Французской Полинезии при погружении. Также отмечается, что кроме семейной пары погиб французский инструктор.
Погибшими россиянами оказались Алексей Зыкин, преподававший математику в Университете Французской Полинезии, и его супруга серпуховичка Татьяна Макарова. Она начинала писать в красном «МИГе» в 2000 году, шестиклассницей победила в литературном конкурсе газеты со сказкой о желаниях. Закончила 1 гимназию с золотой медалью, с красным дипломом закончила журфак МГУ. Как указано в социальных сетях Татьяны, в последнее время она жила в городе Папеэте на острове Таити.
Адексей Зыкин, фото из социальных сетей
23 апреля 2017
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