«Факел» теперь с кубком

Новоуренгойский волейбольный клуб впервые в истории российских команд выиграл европейский Кубок Вызова

Хотя «Факел» по всем документам значится как ямальский клуб, мы-то знаем, что в успехах волейболистов есть заслуга и Серпуховского района. Ведь вот уже второй сезон «Факелы» живут в наших краях и тренируются на базе ДС «Надежда».

На днях в жизни команды произошло значимое радостное событие, к которому спортсмены шли целых шесть лет. В финале европейского Кубка Вызова «Факел» в домашнем матче на арене «Звёздный» в Новом Уренгое одержал красивую победу над французским клубом «Шомон» и стал обладателем желанного трофея.

Заметим, что в прошлом сезоне команда тоже дошла до финала, но уступила итальянской «Кальцедонии» и довольствовалась серебром. Поражение стало чувствительным ударом, но оно же подстегнуло волейболистов и руководство команды к совершенствованию. Осенью у «Факела» поменялся тренерский состав: бывший главный тренер Игорь Чутчев, который в последнее время испытывал проблемы со здоровьем, перешёл на должность старшего тренера, а его место занял итальянец Камилло Плачи. В штаб вошёл тренер-аналитик, тренер-статист, профессиональный спортивный массажист. Обновился и состав игроков. В результате текущий сезон «Факел» отыграл на подъёме.

В первом финальном матче с «Шомоном», который состоялся во Франции, «Факел» выиграл со счётом 3:1. Французы понимали, что в последней схватке им нужно показать свой максимум. Возможно, поэтому первая партия получилась неожиданно тяжёлой и в итоге бесславной для новоуренгойцев. Зато начиная со второй, наши парни доходчиво объяснили «Шомону», что на этот раз кубок они не отдадут никому. Счёт по партиям: 21:25, 25:20, 25:19, 25:18.

Теперь команда является обладателем двух из трёх главных европейских волейбольных кубков: Кубка EKB, завоёванного 10 лет назад, и Кубка Вызова.

- Я очень рад, что мы завоевали Кубок Вызова - для молодых игроков такие победы имеют огромное знание, это инвестиция в их будущее, в их характер победителя, - отметил Камилло Плачи. - Одно меня огорчает - я выиграл у своего друга Сильвано Пранди, с которым работал бок о бок долгие годы. Я бы предпочел сегодня выиграть у кого-нибудь другого. Но это спорт. И вне площадки всё равно остаёмся друзьями. А вот свою команду я благодарю за хорошую игру.

Парни исполнили свою давнюю мечту, но расслабляться рано. Стартовала стадия плей-офф чемпионата России, где конкуренция обещает быть не менее острой.

24 апреля 2017