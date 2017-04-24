«Факел» теперь с кубком

Новоуренгойский волейбольный клуб впервые в истории российских команд выиграл европейский Кубок Вызова


Хотя «Факел» по всем документам значится как ямальский клуб, мы-то знаем, что в успехах волейболистов есть заслуга и Серпуховского района. Ведь вот уже второй сезон «Факелы» живут в наших краях и тренируются на базе ДС «Надежда».

На днях в жизни команды произошло значимое радостное событие, к которому спортсмены шли целых шесть лет. В финале европейского Кубка Вызова «Факел» в домашнем матче на арене «Звёздный» в Новом Уренгое одержал красивую победу над французским клубом «Шомон» и стал обладателем желанного трофея.

 

 

Заметим, что в прошлом сезоне команда тоже дошла до финала, но уступила итальянской «Кальцедонии» и довольствовалась серебром. Поражение стало чувствительным ударом, но оно же подстегнуло волейболистов и руководство команды к совершенствованию. Осенью у «Факела» поменялся тренерский состав: бывший главный тренер Игорь Чутчев, который в последнее время испытывал проблемы со здоровьем, перешёл на должность старшего тренера, а его место занял итальянец Камилло Плачи. В штаб вошёл тренер-аналитик, тренер-статист, профессиональный спортивный массажист. Обновился и состав игроков. В результате текущий сезон «Факел» отыграл на подъёме.

В первом финальном матче с «Шомоном», который состоялся во Франции, «Факел» выиграл со счётом 3:1. Французы понимали, что в последней схватке им нужно показать свой максимум. Возможно, поэтому первая партия получилась неожиданно тяжёлой и в итоге бесславной для новоуренгойцев. Зато начиная со второй, наши парни доходчиво объяснили «Шомону», что на этот раз кубок они не отдадут никому. Счёт по партиям: 21:25, 25:20, 25:19, 25:18.

Теперь команда является обладателем двух из трёх главных европейских волейбольных кубков: Кубка EKB, завоёванного 10 лет назад, и Кубка Вызова.

- Я очень рад, что мы завоевали Кубок Вызова - для молодых игроков такие победы имеют огромное знание, это инвестиция в их будущее, в их характер победителя, - отметил Камилло Плачи. - Одно меня огорчает - я выиграл у своего друга Сильвано Пранди, с которым работал бок о бок долгие годы. Я бы предпочел сегодня выиграть у кого-нибудь другого. Но это спорт. И вне площадки всё равно остаёмся друзьями. А вот свою команду я благодарю за хорошую игру.

 

 

Парни исполнили свою давнюю мечту, но расслабляться рано. Стартовала стадия плей-офф чемпионата России, где конкуренция обещает быть не менее острой.

 

24 апреля 2017



Социальные комментарии Cackle
Пущинцы открыли велосезон
Тина Димова
Пущинцы открыли велосезон
Всех зовут на кросс Победы
Тина Димова
Всех зовут на кросс Победы
Танцоры «Ока-дэнс» покорили «Серебряного оленя»
Злата Орлова
Танцоры «Ока-дэнс» покорили «Серебряного оленя»
Эстафета с автоматом наперевес
Тина Димова
Эстафета с автоматом наперевес
Бери больше, поднимай выше
Тина Димова
Бери больше, поднимай выше
Танцоры «Ока-дэнс» стали лучшими в мире
Злата Орлова
Танцоры «Ока-дэнс» стали лучшими в мире
milena







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).