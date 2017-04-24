Танцоры «Ока-дэнс» покорили «Серебряного оленя»
В минувшие выходные спортсмены из отделения по танцевальному спорту «Ока-дэнс», как всегда, трудились в поте лица. На этот раз они стали победителями и призёрами международного турнира «Серебряный Олень».
Соревноваться в танцах спортсмены отправились в Одинцово. Наших ребят ожидали непростые поединки, к тому же они были под постоянным присмотром строгих глаз жюри - оценивать участников соревнований специально приехали судьи из-за рубежа.
Несмотря на большую конкуренцию,серпуховские танцоры сумели победить и взять призовые места. Стать лучшими из 28 пар удалось Полине Кривощёковой и Олегу Куликову в классе «WDSF Open Junior 2 Standard». Второе и третье места достались паре Софьи Арцеменя и Антона Малютина в классе «Дети 2Д».
24 апреля 2017
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