В Высоких Двориках отравили колодец
Один из двух колодцев деревни Высокие Дворики (на границе Серпуховского и Заокского районов) в минувшие выходные перестал быть пригоден для использования. По данным «Оки-инфо», местных жителей удивило присутствие пены в воде. При внимательном изучении колодца, выяснилось, что на дне лежат аэрозольный баллончик с инсектицидом (средство от комаров) и упаковка детского шампуня.
Власти Липицкого поселения в тот же день закрыли источник, разместив объявление о запрете на его пользование.
Сегодня в Высокие Дворики должны приехать специалисты, которы откачают отравленную воду и проведут дезинфекцию колодца.
По словам главы поселения Алексея Попова, им написано заявление в полицию с требованием разобраться в произошедшем и привлечь к ответственности виновных. Он также сообщил, что колодцы в деревне не являются основным источником питания для жителей, большинство которых имеют собственные на своих участках.
24 апреля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).