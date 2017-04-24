В Высоких Двориках отравили колодец

Один из двух колодцев деревни Высокие Дворики (на границе Серпуховского и Заокского районов) в минувшие выходные перестал быть пригоден для использования. По данным «Оки-инфо», местных жителей удивило присутствие пены в воде. При внимательном изучении колодца, выяснилось, что на дне лежат аэрозольный баллончик с инсектицидом (средство от комаров) и упаковка детского шампуня.

Власти Липицкого поселения в тот же день закрыли источник, разместив объявление о запрете на его пользование.

Сегодня в Высокие Дворики должны приехать специалисты, которы откачают отравленную воду и проведут дезинфекцию колодца.

По словам главы поселения Алексея Попова, им написано заявление в полицию с требованием разобраться в произошедшем и привлечь к ответственности виновных. Он также сообщил, что колодцы в деревне не являются основным источником питания для жителей, большинство которых имеют собственные на своих участках.

24 апреля 2017