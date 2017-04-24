В Высоких Двориках отравили колодец

Один из двух колодцев деревни Высокие Дворики (на границе Серпуховского и Заокского районов) в минувшие выходные перестал быть пригоден для использования. По данным «Оки-инфо», местных жителей удивило присутствие пены в воде. При внимательном изучении колодца, выяснилось, что на дне лежат аэрозольный баллончик с инсектицидом (средство от комаров) и упаковка детского шампуня.

 

 

Власти Липицкого поселения в тот же день закрыли источник, разместив объявление о запрете на его пользование.

Сегодня в Высокие Дворики должны приехать специалисты, которы откачают отравленную воду и проведут дезинфекцию колодца.

По словам главы поселения Алексея Попова, им написано заявление в полицию с требованием разобраться в произошедшем и привлечь к ответственности виновных. Он также сообщил, что колодцы в деревне не являются основным источником питания для жителей, большинство которых имеют собственные на своих участках.

 

24 апреля 2017



Социальные комментарии Cackle
В Отрадинском полыхала трава
Максим Кот
В Отрадинском полыхала трава
Жительница Пущина чуть не зарезала знакомого в ссоре
Максим Кот
Жительница Пущина чуть не зарезала знакомого в ссоре
Уклониста из Серпухова повязали в Москве
Максим Кот
Уклониста из Серпухова повязали в Москве
Обманули в соцсети
Максим Кот
Обманули в соцсети
Автобус «цепанул» «корейца»
Максим Кот
Автобус «цепанул» «корейца»
Скончался экс-вице мэр Серпухова
Михаил Евсеев
Скончался экс-вице мэр Серпухова
milena







Яндекс.Метрика

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ

142203, Подмосковье, Серпухов, площадь Князя Владимира Храброго, 88, офис 349
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).