Жителей не пустили на отчёт Жарикова
Ежегодное выступление главы города продлилось всего 40 минут и отчего-то превратилось в торжественное собрание по случаю первомая
В минувшую субботу в личные планы пяти с лишним сотен работников предприятий и учреждений города вмешался ежегодный отчёт Жарикова: людям в добровольно-принудительном порядке предстояло надеть всё лучшее и приехать на торжественное мероприятие в ДК «Россия». Сразу отметим, что как такового отчёта не получилось - глава города прочитал различные факты из брошюрки, которую также раздали гостям, и на том своё выступление свернул.
И всё бы ничего, если бы не статус мероприятия и различные неприятности, которые, к слову, начались ещё на входе в зал ДК «Россия». Оказалось, что количество пришедших на праздник превышает вместимость зала. По крайней мере, именно это в безапелляционной форме доказывала людям, столпившимся у дверей, заместитель градоначальника Римма Карпова. И мысли о том, что глава города должен отчитываться перед жителями, а не перед пластмассовыми «галстуками», «пиджаками» да «юбками», отчего-то в её голову не пришло. А если и пришла, ничего не поделаешь - видимо, ей сказали действовать именно так.
В итоге нескольким десяткам работяг пришлось идти в гардероб и возвращаться домой. Может, оно и к лучшему. Те, кто всё-таки попал в зал, первые минут сорок чувствовали себя не более чем массовкой при зачтении доклада Дмитрия Жарикова о текущих делах в городе, состоянии его экономики и планах на будущее.
Завершилось собрание награждением наиболее отличившихся работников в самых разных областях: от медицины и образования до уборки улиц и кондукторского дела. Уже привычные глазу мини-статуи Владимира Храброго сменили объёмные золочёные кубки из лёгкого металла с крышечкой - вещь более полезная в качестве подарка по теории Винни Пуха.
Полный отчет о мероприятии читайте в свежем номере «Оки-инфо».
24 апреля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).