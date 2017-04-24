Жителей не пустили на отчёт Жарикова

Ежегодное выступление главы города продлилось всего 40 минут и отчего-то превратилось в торжественное собрание по случаю первомая

В минувшую субботу в личные планы пяти с лишним сотен работников предприятий и учреждений города вмешался ежегодный отчёт Жарикова: людям в добровольно-принудительном порядке предстояло надеть всё лучшее и приехать на торжественное мероприятие в ДК «Россия». Сразу отметим, что как такового отчёта не получилось - глава города прочитал различные факты из брошюрки, которую также раздали гостям, и на том своё выступление свернул.

И всё бы ничего, если бы не статус мероприятия и различные неприятности, которые, к слову, начались ещё на входе в зал ДК «Россия». Оказалось, что количество пришедших на праздник превышает вместимость зала. По крайней мере, именно это в безапелляционной форме доказывала людям, столпившимся у дверей, заместитель градоначальника Римма Карпова. И мысли о том, что глава города должен отчитываться перед жителями, а не перед пластмассовыми «галстуками», «пиджаками» да «юбками», отчего-то в её голову не пришло. А если и пришла, ничего не поделаешь - видимо, ей сказали действовать именно так.

В итоге нескольким десяткам работяг пришлось идти в гардероб и возвращаться домой. Может, оно и к лучшему. Те, кто всё-таки попал в зал, первые минут сорок чувствовали себя не более чем массовкой при зачтении доклада Дмитрия Жарикова о текущих делах в городе, состоянии его экономики и планах на будущее.

Завершилось собрание награждением наиболее отличившихся работников в самых разных областях: от медицины и образования до уборки улиц и кондукторского дела. Уже привычные глазу мини-статуи Владимира Храброго сменили объёмные золочёные кубки из лёгкого металла с крышечкой - вещь более полезная в качестве подарка по теории Винни Пуха.

Полный отчет о мероприятии читайте в свежем номере «Оки-инфо».

24 апреля 2017