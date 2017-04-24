ЦРБ заказала вывески с ошибками

Пока в серпуховской ЦРБ сотрудникам объясняли, к примеру, несвоевременную оплату больничных отсутствием денег, пока народ жаловался на то, что зарплаты выплачиваются не в срок, руководство больницы активно тратило деньги на... новые вывески.

Как стало известно «Оке-инфо», на днях в ЦРБ был доставлен заказ - вывески, которые, в частности, планируется разместить на всех фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) и амбулаториях. Но, как выяснилось при детальном изучении аншлагов, сделаны они с ошибками. Речь о времени работы. Так на ФАПовских указателях сказано, что они работают до 17.00, а на амбулаторных, что до 14.00. На самом деле всё с точностью до наоборот.

Какова была цена контракта, нам  не известно. Но, с большой долей уверенности можно сказать, что ошибочное содержимое вывесок было подготовлено и представлен в рекламное агентство именно ЦРБ.

 

24 апреля 2017



Социальные комментарии Cackle
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Такая вот серьёзная игра
Тина Димова
Такая вот серьёзная игра
ЦРБ заказала вывески с ошибками
Михаил Евсеев
ЦРБ заказала вывески с ошибками
milena







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