ЦРБ заказала вывески с ошибками
Пока в серпуховской ЦРБ сотрудникам объясняли, к примеру, несвоевременную оплату больничных отсутствием денег, пока народ жаловался на то, что зарплаты выплачиваются не в срок, руководство больницы активно тратило деньги на... новые вывески.
Как стало известно «Оке-инфо», на днях в ЦРБ был доставлен заказ - вывески, которые, в частности, планируется разместить на всех фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) и амбулаториях. Но, как выяснилось при детальном изучении аншлагов, сделаны они с ошибками. Речь о времени работы. Так на ФАПовских указателях сказано, что они работают до 17.00, а на амбулаторных, что до 14.00. На самом деле всё с точностью до наоборот.
Какова была цена контракта, нам не известно. Но, с большой долей уверенности можно сказать, что ошибочное содержимое вывесок было подготовлено и представлен в рекламное агентство именно ЦРБ.
24 апреля 2017
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