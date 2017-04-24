Светофор на «чёртовом» за дьявольскую сумму

Не зря, видимо, один из самых аварийных перекрёстков Серпухова прозвали «чёртовым». После десятков ДТП, произошедших на пересечении улиц Чехова и Революции, власти города приняли решение установить в этом месте светофор. Не так давно мэрия объявила об аукционе на поставку и установку тут светофоров. И, что может показаться любопытным, в начальную цену контракта просочилось «дьявольское число» 666. Согласно документа, опубликованного на сайте госзакупок, за автоматический регулировщик мэрия готова выложить 2 036 666 рублей 67 копеек.

Подача заявок от поставщиков по этому лоту заканчивается 27 апреля.

 

24 апреля 2017



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