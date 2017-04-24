Завершился слёт юных экологов

Школы Серпуховского района приняли участие в слёте юных экологов, который прошел в Приокско-Террасном заповеднике в рамках международной акции «Марш парков».

Открыла его заместитель директора заповедника по развитию и туризму Светлана Родионова, поблагодарив школьников за активное участие в природоохранной работе и интерес к работе экологов. Она отметила, что эта встреча проходит в Год экологии и 100-летия заповедной системы в России. «Такие мероприятия должны стать традиционными. Мы очень рады, когда школьники активно интересуются делом охраны природы и работой нашего заповедника, надеемся на продолжение этих совместных полезных и интересных встреч».

Основная часть слёта - конкурсная программа состояла из девяти практических этапов, в которых школьники соревновались на знание названий и образа жизни различных животных, представлений о том, что такое цепи питания в природе, на узнавание птиц по голосам…

Ребята должны были уметь сделать описание участка леса, и даже решить непростые задачи, среди которых - поиск решения проблемы в тех или иных экологически сложных ситуациях.

В итоге победа досталась команде Данковской школы. Второе место завоевали большегрызловцы, третье - представители Куриловской гимназии. Школы-победители и участники получили памятные подарки от Центра внешкольной работы и сувениры от Приокско-Террасного заповедника.

24 апреля 2017