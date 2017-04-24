Бардовский фест в городе биологов

В городе Пущино совсем скоро пройдёт весенний фестиваль. На этот раз в наукоград собираются ансамбли авторской песни. Кстати, делают это уже в 35-й раз. Фестиваль пройдёт с 28 апреля по 1 мая.

Местом сбора исполнителей станет Дом учёных. Ожидается наплыв ценителей жанра, потому продажа билетов на фестиваль была открыта заранее. Касса работает ежедневно с 17.00 до 19.00 Цена билета при предварительной продаже - 400 рублей, льготный - 350 рублей. В дни фестиваля цена на все выступления - 500 рублей.

Начало концертов: 28 апреля в 20.00 - встреча первая; 29 апреля в 17.00 - встреча вторая; 29 апреля в 21.00 - встреча третья; 30 апреля в 17.00 - встреча четвертая; 30 апреля в 21.00 - встреча пятая.

1 мая в 11.30 - фестивальное шествие от пансионата «Пущино» к Дому учёных, где в 12.00 начнётся концерт на открытой площадке.

В программу фестиваля также войдут: 27 апреля в 19.00 - камерный концерт, посвящённый 230-летию Александра Алябьева. Выступит заслуженная артистка Татарстана, лауреата премии «Романсиада» Юлия Зиганшина. Цена билета - 200 рублей.

29 апреля в 16.00 - музыкально-драматический спектакль «СВОЯСИ». Цена билета - 100 рублей.

24 апреля 2017