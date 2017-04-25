Воробьёва заминусовали за реформу МСУ

Эксперты ранжировали политические элиты

Сегодняшний «Коммерсантъ» публикует экспертное мнение о предвыборных рейтингах российской политической элиты.

Замеры произвёл Центр политических технологий (ЦПТ). К оценке привлекают политологов, философов, журналистов.

В федеральной власти ожидаемо лидируют Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Сергей Лавров. Четвёртое место вырвал недавно назначенный первым заместителем главы Администрации президента Сергей Кириенко. С прошлого года он рванул вверх на целых четыре пункта.

Тройка самых влиятельных губернаторов - Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Рустам Минниханов (Татарстан).

Андрей Воробьёв (Подмосковье) и Георгий Полтавченко (Петербург) пока остаются на четвёртом и пятом местах соответственно. Но они получили от экспертов по минусу - за скандальную реформу местного самоуправления в Московской области и конфликт вокруг Исаакиевского собора.

Среди партийно-парламентской элиты лидируют спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Третье и четвёртое места соответственно у Владимира Жириновского (ЛДПР) и Геннадия Зюганова (КПРФ). Сергей Миронов («СР») вылетел даже из десятки - он одиннадцатый.

Фото: Андрей Трофимов

25 апреля 2017